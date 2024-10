Le Sommet mondial de l’intelligence artificielle pour la région MENA se tiendra à Doha les 10 et 11 décembre sous le thème “Placer l’humanité au centre de tous les développements de l’IA”. Plus de 2 000 participants sont attendus pour cet événement organisé par “Inspired Minds” et soutenu par le ministère des Communications et des Technologies de l’information du Qatar. À cette occasion, le Qatar dévoilera sa nouvelle stratégie nationale pour l’IA 2024.

Le sommet abordera des enjeux essentiels comme l’interaction Homme-IA, l’innovation IA et la gouvernance responsable, offrant aux participants l’opportunité de modeler l’avenir de l’intelligence artificielle dans la région. En parallèle, cet événement constituera une plateforme de choix pour les startups et les entreprises numériques qui souhaitent établir des partenariats avec des acteurs de premier plan et contribuer activement au développement de l’IA dans le monde arabe.