La Banque Mondiale (BM) s’est engagée, lors des réunions d’automne du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à , à consacrer 45 % du total de son financement aux activités liées au climat et la moitié de cette enveloppe aux activités d’adaptation aux changements climatiques d’ici 2025,

Le président de la Banque Mondiale Ajay Banga a souligné vendredi, la réactivation des conditions d’octroi des dettes liées à la résilience climatique, ce qui permettra de bloquer les remboursements durant deux années.

Et d’ajouter qu’à ce jour, 12 pays, principalement des Caraïbes et du Pacifique, ont signé les modalités relatives à ces dettes, et d’autres conditions sont en cours de négociation.

Afin de finaliser les conditions relatives à la dette liées à la résilience aux changements climatiques, nous avons introduit une option d’intervention rapide qui permet aux pays de réaffecter une partie des fonds non dépensés immédiatement en temps de crise.

Le président de la Banque mondiale a annoncé que la Banque lancera le Fonds e Fonds “pour une planète vivable” avec un financement initial de 200 millions de dollars provenant des revenus de la Banque, avec un soutien supplémentaire de l’Allemagne, du Japon et d’autres pays développés en vue d’offrir des financements à conditions avantageuses destinés à des projets environnementaux dans les pays en développement.