La Tunisie se positionne en première ligne de la lutte contre le diabète en accueillant, pour la toute première fois, le congrès annuel de la Fédération Internationale du Diabète pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Du 31 octobre au 2 novembre 2024, Tunis sera le point de ralliement de plus de 150 experts internationaux venus partager leurs connaissances et leurs dernières découvertes dans le domaine des maladies endocriniennes et du diabète.

Organisé par l’Association Tunisienne des Maladies Endocriniennes, du Diabète et des Maladies Métaboliques et par l’Association des Médecins Endocrinologues et Diabétologues de Sfax, cet événement d’envergure internationale réunira des spécialistes de plus de 20 pays. Au programme : 50 conférences scientifiques et plusieurs ateliers spécialisés qui permettront d’explorer les avancées les plus récentes en matière de prévention, de diagnostic et de traitement du diabète.

Ce congrès est une opportunité unique pour les professionnels de la santé de se former, de partager leurs expériences et de nouer des collaborations fructueuses. Il permettra également de sensibiliser le grand public aux enjeux de cette maladie chronique qui touche des millions de personnes dans le monde.