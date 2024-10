Voici les résultats des rencontres de la 2e journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel, disputée samedi 26 octobre :

POULE A

À l’Ariana : AS Ariana 0 – EM Mahdia 1

À Korba : CS Korba 0 – Kalaa Sport 0

À Jendouba : Jendouba Sport 2 – AS Oued Ellil 1

À Hammam-Sousse : ESH Sousse 1 – SAM Bourguiba 1

À Moknine : SC Moknine 1 – Mégrine Sport 3

Dimanche 27 octobre :

À Radés : ES Radés – CS Msaken

À Hammam-Lif : CSH Lif – AS Marsa

Classement de la Poule A :

Rang Équipe Points Joués

1 AS Mégrine 6 2

2 ESH Sousse 4 2

CS Korba 4 2

Kalaa Sport 4 2

5 AS Marsa 3 1

EM Mahdia 3 2

Jendouba Sport 3 2

8 SAM Bourguiba 2 2

9 SC Moknine 1 2

CS Msaken 1 1

CSH Lif 1 1

12 AS Ariana 0 2

AS Oued Ellil 0 2

ES Radés 0 1

POULE B

À la Chebba : CS Chebba 0 – ES Rogba 1

À Sfax : Sfax Railways 1 – O Sidi Bouzid 1

À Sakiet Eddaier : PS Sakiet Eddaier 0 – JS Kairouan 1

Dimanche 27 octobre :

À Bouhajla : Baath Bouhajla – AS Agareb

À Jelma : AS Jelma – S Gabésien

À Redayef : CS Redayef – AS Kasserine

À Midoune : ES Jerba – OC Kerkenah

Classement de la Poule B :

Rang Équipe Points Joués

1 O Sidi Bouzid 4 2

JS Kairouan 4 2

3 ES Rogba 3 2

PS Sakiet Eddaier 3 2

AS Kasserine 3 1

AS Agareb 3 1

7 S Gabésien 1 1

ES Jerba 1 1

CS Redayef 1 1

OC Kerkennah 1 1

Baath Bouhajla 1 1

Sfax RS 1 2

13 AS Jelma 0 1

CS Chebba 0 2