Voici les résultats partiels de la 6e journée du championnat de la Ligue 1, disputée samedi 26 octobre :

Stade de Medjez El Beb

Olympique de Béja 1 (Skander Seghaier 54′)

Club Africain 1 (Bilel Ait Malek 15′)

Stade Métlaoui

ES Métlaoui 0

ES Sahel 0

Stade Tataouine

US Tataouine 2 (Hosni Guezmir 77′, Nadhir Abdennebi 80′)

JS Omrane 4 (Ghaith Ben Hassine 12′, Ahmed Hadhri 16′, Haythem Khemissi 31′, Khaled Boussaidi 82′)

Stade Hamadi Agrebi de Radès (match à 17h30)

Espérance ST – CA Bizertin

Rencontres de dimanche 27 octobre :

Stade Hedi Ennaifer (14h30, à huis clos)

Stade Tunisien – AS Gabés

Stade Soliman (14h30)

AS Soliman – US Ben Guerdane

Stade Ben Jannet (14h30)

US Monastir – EGS Gafsa

Stade Taieb Mhiri (14h30)

CS Sfaxien – ES Zarzis

Classement (après les matchs partiels) :

Rang Équipe Points Joués Gagnés Nuls Défaites BP BC Diff

1 Olympique Béja 16 6 5 1 0 8 2 +6

2 Club Africain 14 6 4 2 0 9 1 +8

3 ES Zarzis 12 5 4 0 1 7 2 +5

4 US Monastir 11 5 3 2 0 5 2 +3

5 Stade Tunisien 10 5 3 1 1 5 4 +1

6 JS Omrane 9 6 3 0 3 9 9 0

7 Espérance ST 8 5 2 2 1 8 5 +3

8 CS Sfaxien 8 5 2 2 1 5 3 +2

9 ES Métlaoui 6 6 1 3 2 4 4 0

10 AS Gabès 5 5 1 2 2 5 6 -1

10 AS Soliman 5 5 1 2 2 3 5 -2

12 ES Sahel 5 6 1 2 3 2 3 -1

13 US Tataouine 3 6 1 0 5 5 13 -8

13 CA Bizertin 3 5 0 3 2 1 4 -3

13 US Ben Guerdane 3 5 1 0 4 3 6 -3

16 EGS Gafsa 0 5 0 0 5 2 12 -10