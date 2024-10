L’Union des Associations Africaines des Acteurs de la Réfrigération et de la Climatisation (U-3ARC) tiendra son assemblée générale, du 6 au 9 novembre 2024, à Tunis.

Créée en 2020, cette union constituée, actuellement, de 40 associations nationales d’environ 30 pays africains, travaille sur tout le continent africain dans l’objectif de contribuer au développement socio-économique durable de l’Afrique et vaincre les défis environnementaux liés au secteur de la réfrigération et de la climatisation.

En prévision de l’assemblée générale de l’U-3ARC, un atelier de formation destiné aux journalistes africains sera organisé par l’Association tunisienne de la réfrigération et de la climatisation (ATRC) sous l’égide de l’U-3ARC, le 4 novembre 2024, au CAPJC « Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs » à Tunis, sur la thématique ” nouveautés des filières de la réfrigération et de la climatisation et rapports avec les changements climatiques”.

Au cours de cette formation, seront exposées, les nouveautés et les lois mis en vigueur pour réduire l’impact climatique des secteurs de la réfrigération et de la climatisation et aussi la stratégie de la Tunisie et les solutions proposées pour réduire le réchauffement climatique et rationaliser l’exploitation de l’énergie dans ces deux secteurs.

D’après des données présentées lors d’un atelier de jumelage sur l’Efficacité énergétique de la climatisation en Afrique

organisé, les 10 et 11 octobre 2024, à Tunis, environ 90% des climatiseurs installés dans les pays africains sont énergivores, d’où la nécessité d’améliorer la performance énergétique des installations frigorifiques et de climatisation, d’optimiser l’utilisation des équipements, d’adopter de bonnes pratiques et de bien choisir les équipements.

Des experts africains du secteur ont recommandé, à cet effet, de mettre l’accent sur l’éducation et la formation et de sensibiliser et former les opérateurs sur les meilleures pratiques d’utilisation des installations frigorifiques pour optimiser l’utilisation énergétique.

Il s’agit, également, de mettre en place des procédures et des indicateurs de performance énergétique pour mesurer les gains d’efficacité réalisés et fixer des objectifs d’amélioration continue.

Le secteur du froid et du conditionnement d’air utilise 20% de l’électricité totale consommée dans le monde. Cette tendance s’inscrit à la hausse d’ici 2050 et pourrait plus que doubler, selon l’Institut international du Froid. Les émissions dus au secteur du froid représentent 4,14 Gt (Gigatonnes) de CO2eq (équivalent CO2), soit 7,8 % des émissions totales de gaz à effet de serre.