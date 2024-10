Un Centre d’excellence (CE) pour la durabilité est en cours de mise en place au sein de la Fédération Panafricaine des Comptables (PAFA) dans l’objectif de promouvoir les normes de durabilité dans les pays africains, a indiqué Walid Ben Salah, vice-président de la PAFA et Président de l’Ordre des experts comptables de Tunisie “OECT”.

Ben Salah a également souligné que la création de ce centre a été à l’ordre du jour des travaux de la 50ème réunion du Conseil d’administration de la PAFA tenue les 21 et 22 Octobre à Abuja au Nigeria et à laquelle il a pris part en sa qualité de vice-président de la fédération.

D’après lui “la création de ce Centre d’excellence permettra d’apporter un soutien technique et financier aux organisations professionnelles comptables, en vue d’adopter les politiques, les cadres juridiques et les normes d’implémentation et de Reporting en matière de Durabilité, dans les pays africians”.

Le Conseil d’administration de la PAFA a officiellement approuvé, en août 2024, une stratégie visant à établir un Centre d’excellence pour la durabilité. Cette initiative vise à promouvoir la bonne gouvernance, la transparence, la responsabilité et la création de valeur durable à travers l’Afrique.

Le Centre d’excellence est appelé à jouer un rôle crucial dans la promotion de l’adoption et de la mise en œuvre des normes IFRS de divulgation des informations sur la durabilité du Conseil des Normes Internationales sur la Durabilité (ISSB) sur l’ensemble du continent.

La publication d’informations sur la durabilité est de plus en plus reconnue comme un élément essentiel de la bonne gouvernance et de la transparence des pratiques commerciales, en particulier en Afrique, où les pays s’efforcent de s’aligner sur les normes mondiales. La décision du conseil d’administration de la PAFA d’établir le CE souligne le besoin urgent de renforcer les capacités pour soutenir l’adoption et la mise en œuvre des normes de l’ISSB. Cette initiative vise à donner aux Organisations de Comptables Professionnels (OCP) et à leurs membres à travers l’Afrique les moyens de conduire des changements significatifs et de contribuer au développement économique et à la croissance.

Le CE servira de centre de ressources et fournira des services complets adaptés aux besoins des OCP et de leurs membres en Afrique. La plateforme en ligne du CE sera la pierre angulaire de sa prestation de services, avec une interface offrant un large éventail de ressources et d’outils.

La phase de mise en œuvre du CE implique l’identification et la formation de champions nationaux qui dirigeront les initiatives locales, ainsi que la création d’un forum pour l’avancement de la durabilité et des rapports intégrés en Afrique.

La Fédération Internationale des Comptables Professionnels (PAFA) est l’organe continental représentant les organisations comptables professionnelles d’Afrique et un partenaire du réseau international de la Fédération Internationale des Comptables (IFAC). La mission de la PAFA est de renforcer les capacités et l’influence de la profession comptable en Afrique et de contribuer au développement socio-économique du continent.