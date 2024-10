Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné la nécessité d’utiliser la plateforme des BRICS pour faire progresser le développement social, économique et culturel des pays membres lors du 16e sommet des BRICS qui s’est achevé jeudi.

“Les initiatives des BRICS et les engagements des BRICS Plus sont d’importantes plateformes pour développer des liens solides entre les pays du Sud global et les marchés émergents”, a noté M. Ramaphosa.

Il a salué les initiatives russes visant à renforcer les BRICS, notamment grâce à divers plans conçus pour améliorer les réseaux de transport et la connectivité au sein des BRICS sur le thème “Innovation et numérisation des transports”.

“Ces efforts nous aideront à intégrer et à approfondir notre interconnexion de manière nouvelle et imaginative”, a affirmé M. Ramaphosa, ajoutant que le système multilatéral restait la pierre angulaire de la résolution des problèmes mondiaux, et devait en tant que tel être préservé.

M. Ramaphosa a également souligné la nécessité de déployer des efforts collaboratifs pour améliorer le bien-être des populations du bloc des BRICS.

L’Union africaine a lancé une initiative visant à créer un marché unique du transport aérien en Afrique afin de soutenir l’intégration économique du continent, a noté M. Ramaphosa. “Les BRICS et leurs amis doivent utiliser ces projets pour mieux connecter le Sud global au sens large”, a-t-il ajouté.