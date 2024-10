La secrétaire d’état auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle chargée des sociétés communautaires Hasna Ben Jiballah a donné jeudi le coup d’envoi de deux sociétés communautaires dans le gouvernorat de Médenine: la première a pour activité les loisirs, les sports et la culture sise dans le Grand Médenine appelée “Qadiroun”, alors que la deuxième s’intéresse au secteur de la pêche à la canne dans la délégation de Sidi Makhlouf.

A cette occasion, la secrétaire d’état qui était accompagnée du gouverneur de la région, a pris connaissance de l’exploitation par la société “Qadiroun” des différents établissements de la ville, dont la piscine couverte et la grande salle de spectacles, à travers des contrat de concession.

Elle a souligné l’importance de la valorisation de ces établissements, dont la plupart connaissent des difficultés liées à la négligence et à la mauvaise exploitation, relevant que les sociétés communautaires assument un rôle important dans la gestion de ces établissements et la formation et l’accompagnement des jeunes employés aux plan régional et central durant 3 années pour garantir la pérennité de ces entreprises.

Dans ce contexte, la secrétaire d’état chargée des sociétés communautaires a présidé la cérémonie de remise de contrats de travail aux jeunes employés de la société “Qadiroun”.

Par ailleurs Jiballah a donné le coup d’envoi de la société communautaire spécialisée dans la pêche à la canne dans la localité El Kasbah, relevant de la délégation de Sidi Makhlouf, dont l’activité consiste à valoriser les produits de la mer.

Elle a souligné que cette société devra créer une dynamique et instaurer un modèle de développement adapté aux besoins de la région, appelant à la nécessité de créer des sociétés similaires dans plusieurs autres domaines.