Le membre du Bureau exécutif national de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), chargé du commerce intérieur et maghrébin et de la commercialisation, Anouer Harathi a fait savoir que la carte professionnelle numérique de l’agriculteur sera attribuée au début de l’année 2025, en attendant qu’elle touchera environ 1 million d’agriculteurs. Le nombre actuel des agriculteurs enregistrés en Tunisie est d’environ 400 mille et la nouvelle carte prévue verra une participation massive des agriculteurs, a affirmé Harathi dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une réunion tenue, jeudi, par la commission chargée de l’élaboration d’un manuel de procédures pour l’octroie de la carte professionnelle de l’agriculteur.

Dans le même contexte, il a souligné que la nouvelle carte devra porter le cachet des autorités officielles, lui conférant un caractère juridique chargée des informations sur le domaine de travail et de spécialisation de chaque agriculteur

Il a relevé que la nouvelle carte, récemment approuvée par le Conseil central de l’organisation agricole, s’inscrit dans le cadre de la numérisation du secteur agricole et de la réorganisation des circuits de distribution.

Il a évoqué la création d’une commission nationale pour l’élaboration de la carte professionnelle des agriculteurs, qui travaille en contact direct avec les autorités , ainsi que la formation de comités régionaux à mettre en place par le gouverneur ou le commissaire régional de l’agriculture ou le directeur régional du commerce, sachant que le décret sur la carte déterminera les mécanismes d’octroie.

Un manuel de procédures sera publié pour les agriculteurs, qui inclue une définition de la profession agricole et énonce les conditions à remplir pour obtenir une carte professionnelle de l’agriculteur.

Il convient de souligner que le comité chargé la préparation du manuel de procédures pour l’attribution de la “carte professionnelle de l’agriculteur” a examiné l’avancement des travaux visant à compléter les procédures techniques et juridiques pour le lancement de la carte professionnelle de l’agriculteur.

La réunion a discuté le plan de communication à adopter pour sensibiliser davantage les agriculteurs et les producteurs sur la nécessité de s’engager dans ce projet, qui leur permettra de surmonter les difficultés qu’ils rencontrent dans la promotion des produits sur les marchés.