Les cyberattaques visant les systèmes industriels connaissent une recrudescence inquiétante. Selon le dernier rapport de Kaspersky, les attaques par ransomware ont augmenté de 20% au deuxième trimestre 2024, mettant en péril les opérations de nombreux secteurs. Les logiciels espions sont également de plus en plus utilisés pour espionner les entreprises et préparer le terrain pour de futures attaques.

Les secteurs de l’immotique sont particulièrement visés, tandis que les techniques d’attaque évoluent constamment, avec une utilisation accrue de méthodes sans fichier et de cryptominage. Bien que le nombre total d’attaques ait légèrement diminué dans certains secteurs, la sophistication des menaces et leur impact potentiel sur les infrastructures critiques restent préoccupants.

Les experts de Kaspersky soulignent l’importance de mettre en place des mesures de sécurité renforcées pour protéger les systèmes industriels contre ces menaces croissantes.