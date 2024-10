Le site archéologique Neapolis à Nabeul accueillera, ce samedi 26 octobre, une expérience immersive pour présenter le projet de réalité mixte “Neapolis-X”, a annoncé, mercredi, le Centre international de Tunis de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE).

“Neapolis-X” est un projet réalisé en partenariat entre le TICDCE, relevant du ministère des Affaires Culturelles, et l’Association Tunisienne des Technologies Créatives (Createc) via le Digiart Living Lab, laboratoire d’innovation de l’école NET-INFO, et la startup EducArt.

“Neapolis-X” est une expérience immersive basée sur l’utilisation des solutions technologiques, notamment la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée, dans le but d’engager, d’encourager et de motiver le visiteur à explorer un parcours interactif. Son objectif est la promotion et la valorisation du site archéologique Neapolis à Nabeul, ainsi que le savoir-faire relatif à la production d’un condiment ancien, celui du Garum.

Neapolis, signifiant en grec la nouvelle ville, est l’une des plus anciennes cités du Cap Bon. Le site remonte au 5ème siècle avant JC, et a connu son apogée durant la période romaine. Durant cette période la cité à connu une prospérité économique fondée, essentiellement, sur les activités rattachées à l’exploitation de la mer, et la production d’un condiment à base de poisson, celui du Garum, et à sa commercialisation.

Grâce à un storytelling enrichissant, l’expérience immersive gamifiée permet de découvrir l‘histoire du site et de ses différentes composantes, à savoir la villa des nymphes et l’usine de salaison.

La villa des nymphes est une demeure romaine connue par ses mosaïques, qui ornaient les différentes pièces, et qui relataient des scènes issues de la mythologie grecque. L’usine de salaison, est une installation antique qui a permis de développer des activités rattachées à l’exploitation de la mer, et a favorisé l’essor de l’industrie de salaison, la production et le commerce du Garum.

A travers ses fabriques de salaison et le nombre considérable de cuves reconnues, sur le site, Neapolis se présente comme l’un des plus grands centres de production de Garum dans le monde romain.