La Tunisie s’apprête à vivre une journée pluvieuse, notamment dans l’est du pays, où les précipitations pourraient être abondantes, selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les régions du Cap Bon, du Sahel et de Sfax seront particulièrement touchées par ces intempéries, avec des pluies soutenues attendues dès le matin.

Les températures, quant à elles, afficheront une certaine diversité géographique. Les hauteurs ouest bénéficieront de températures plus fraîches, autour de 20 degrés, tandis que le reste du pays oscillera entre 22 et 27 degrés. L’extrême sud, habitué à des températures plus élevées, atteindra les 31 degrés.

Le vent, principalement d’origine est, soufflera avec une intensité variable selon les régions. Près des côtes et au sud, il sera relativement fort à fort, pouvant atteindre temporairement les 60 km/h en cas d’orages. Ailleurs, il sera plus modéré.

La mer, elle aussi, sera agitée, surtout au nord et dans le sud où elle pourrait être très agitée. Les plaisanciers et les pêcheurs sont donc invités à la prudence.