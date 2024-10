Le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a été reçu, dimanche, au deuxième jour de sa visite en Algérie, par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, au Palais d’El Mouradia à Alger.

Lors de cet entretien qui s’est déroulé en présence du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf et des ambassadeurs de Tunisie et d’Algérie auprès des deux pays, Nafti a transmis les salutations du président de la République, Kais Saïed, à son homologue algérien, lui réitérant ses félicitations à l’occasion de sa réélection pour un second mandat à la tête de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Nafti a également relaté des résultats les plus marquants de la séance de travail qu’il a tenue avec son homologue algérien Ahmed Attaf, ayant porté sur les moyens de déployer les directives des dirigeants des deux pays sur la voie du renforcement des relations bilatérales, en l’occurrence, en matière de promotion des législations régissant les conditions d’accueil et de séjour des Tunisiens et des Algériens dans les deux pays.

De son côté, le résident Tebboune a appelé le chef de la diplomatie tunisienne à transmettre ses félicitations et ses vœux de réussite au Président Saïed, suite à sa récente réélection pour un nouveau mandat, soulignant sa détermination à élever aux plus hauts niveaux les relations de fraternité, de coopération et de complémentarité entre les deux pays et de relever les défis communs dans la pleine aptitude et confiance.

Lors de cette réunion, ont également été évoquée, une multitude de questions d’intérêt commun au double niveau régional et international, l’accent étant mis par le président Tebboune, sur le l’étendue de l’harmonie et la convergence des points de vue des deux pays sur les moyens de consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité.

Dans cette perspective, le président algérien a souligné l’intérêt de poursuivre les concertations et la coordination bilatérale à portée de faire face aux divers défis communs et de traiter des problèmes de la région, au premier plan desquels, la juste cause palestinienne ainsi que la cessation des agressions brutales contre le Liban frère.