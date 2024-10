Le 21 octobre 2024, Liverpool a conservé sa première place en Premier League en battant Chelsea 2-1 à Anfield, lors d’un match intense. Ce succès permet aux “Reds” de répondre à la victoire de Manchester City contre Wolverhampton (2-1), qui avait également gagné dans le temps additionnel. Sous la direction de l’entraîneur Arne Slot, qui réalise un début de saison quasi-parfait, Liverpool a remporté sept de ses huit matchs de championnat et dix victoires en onze rencontres toutes compétitions confondues.

Chelsea, actuellement 6e avec 14 points, était le premier véritable test pour Liverpool avant une série de matchs cruciaux contre Arsenal, Brighton et Aston Villa, toutes des équipes du top 5. Avec cette victoire, Liverpool reste en tête avec 21 points, juste devant Manchester City (20 points). Arsenal et Aston Villa suivent avec 17 points chacun.

Le week-end a été difficile pour Arsenal, qui a subi sa première défaite de la saison face à Bournemouth (2-0), en plus de perdre son défenseur William Saliba, expulsé et donc suspendu pour le choc à venir contre Liverpool. Curtis Jones et Mohamed Salah ont joué un rôle clé dans la victoire de Liverpool, avec Jones provoquant un pénalty transformé par Salah à la 29e minute, puis marquant le but décisif à la 51e minute sur une passe de l’Égyptien.

Ce succès renforce la position de leader de Liverpool, mais les prochains affrontements contre des adversaires de haut niveau pourraient bien être déterminants pour le reste de la saison.