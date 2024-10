Le 21 octobre 2024, l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs en écrasant Montpellier 5-0 lors de la 8e journée de Ligue 1, une performance qui arrive à point nommé à une semaine du très attendu clasico contre le Paris Saint-Germain. Après deux matchs sans victoire, les Marseillais ont rapidement pris l’avantage grâce à Elie Wahi, qui a marqué dès la 48e seconde. Cette victoire permet à l’OM de remonter à la 3e place du classement, à seulement trois points du leader parisien, de quoi nourrir leur confiance avant la rencontre du 27 octobre.

Adrien Rabiot a fait sa première apparition dans le onze de départ marseillais, ajoutant un symbole supplémentaire à cette victoire. En revanche, Montpellier se retrouve en grande difficulté, occupant désormais la dernière place du classement.

Dans les autres matchs de la journée, Lyon a surclassé Le Havre 4-0, marquant une troisième victoire consécutive et remontant à la 7e place, porté par un Rayan Cherki en pleine forme. Reims, invaincu depuis six rencontres, a vu sa série s’arrêter à Auxerre avec une défaite 2-1. Nice, tenu en échec 1-1 par Nantes, enchaîne un troisième match nul consécutif. Enfin, en bas de tableau, Toulouse et Angers se sont neutralisés (1-1), un résultat qui ne profite à aucune des deux équipes.