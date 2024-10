Un atelier artistique avec la photographe française Anne-Lise Broyer aura lieu, les vendredi 8 et samedi 9 novembre, à la station d’art B7L9, en banlieue de Tunis.

Cet atelier est organisé dans le cadre de l’exposition “Salammbô. De Flaubert à Carthage” et de la 7ème édition de la biennale d’art contemporain “Jaou Tunis”, a annoncé l’Institut français de Tunisie (IFT), partenaire de ces deux évènements.

Les photographes amateurs et confirmés peuvent participer à l’atelier avec un petit corpus photographique préalablement constitué, indique l’IFT.

À partir de la mise en commun d’un corpus d’une quinzaine de photographies que chaque participant aura d’ores et déjà constitué, il s’agira de composer collectivement un roman photographique. Cet atelier partira du singulier vers un pluriel. Chaque corpus glissera vers une communauté d’images, tel un ensemble de mots isolés.

Affranchies de leur auteur(e)s, les photographies s’attireront et feront récit, entre elles, dans le désir de les faire dialoguer pour en faire rejouer la forme. Cette mise en commun de visions simultanées, fera éclater les séries et coïncider des circonstances. À l’instar de Flaubert qui créait des tableaux par les mots, il s’agira ici d’écrire avec l’image.

Anne-Lise Broyer est piplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et de l’Atelier National de Recherches Typographiques. Elle poursuit depuis plus de 20 ans un travail photographique pouvant se résumer comme une expérience de la littérature par le regard en nouant très intimement lecture et surgissement d’une image, écriture et photographie. Elle questionne également les zones de frottements et d’intersection entre la photographie argentique et le dessin ou la gravure directement sur le tirage afin de révéler l’espace émanant de chaque image…

Elle a publié une quinzaine d’ouvrages et expose régulièrement en France et à l’Étranger. En 2024, elle a été lauréate du Prix Niepce qui récompense chaque année l’œuvre d’un ou d’une photographe professionnel français, ou étranger résidant en France.

Dans le cadre de son projet “Est-ce là qu’on habitait”, Anne-Lise Broyer a effectuée une résidence à la Villa Salammbô en avril 2024. Ce projet de création artistique est un voyage dans le temps, passé et présent, et dans les mémoires, intimes et politiques, autour de la Méditerranée. Des images faîtes de douceur, d’ombre, d’encre et de talc rejoue une histoire dont les rivages de cette mer portent l’empreinte. Ce projet est un écho au film “Méditerranée” de Jean-Daniel Pollet.