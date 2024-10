Classement Ligue 1 Tunisie : Découvrez le top 5 après la 5ème journée

La 5ème journée du championnat de Ligue 1 tunisienne a livré son verdict ce week-end. Le suspense reste entier avec de nombreux matchs serrés et des surprises. L’O. Béja se maintient en tête du classement grâce à une série de victoires.

Le C. Africain le talonne de près, suivi de l’ES Zarzis et de l’US Monastir.

L’Espérance de Tunis, malgré un match nul, reste dans le haut du tableau. Les autres équipes se tiennent à quelques points, promettant un championnat passionnant jusqu’au bout.

Les Résultats:

Dimanche 20 octobre

Stade de Sousse :

Etoile du Sahel 0

S. Tunisien 1 Yousuf Touré 17′

Stade Gabès :

AS Gabès 1 Houcine Mansour 17′

AS Soliman 2 Amenallah Mejhed 51′ et 70′

A Gafsa :

EGS Gafsa 0

O. Béja 2 Skander Seghaier 15′, Charfeddine Aoun 82′

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 2 Nassim Sioud (P) 62′, Namory Keita (CSC) 71′

US Tataouine 0

Stade Zarzis :

ES Zarzis 1 Yousri Dhiflaoui 17′

Espérance ST 0

Samedi 19 octobre

Stade de Radès :

C. Africain 0

CS Sfaxien 0

Stade Zouiten :

JS Omrane 1 Chiheb Zoghlami 71′

US Monastir 2 Fabrice Zeguei 51′, Moez Haj Ali 61′

Stade 15 octobre:

CA Bizertin 1 Ahmed Amri 26′

ES Métlaoui 1 Ahmed Bouassida 40′

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. O. Béja : 15

2. C. Africain : 13

3. ES Zarzis : 12

4. US Monastir : 11

5. S.Tunisien : 10

6. Espérance ST : 8

7. CS Sfaxien : 8

8. JS Omrane : 6

9. AS Gabès : 5

10. ES Metlaoui : 5

11. AS Soliman : 5

12. ES Sahel : 4

13. US Tataouine : 3

14. CA Bizertin : 3

15. US Ben Guerdane : 3

16. EGS Gafsa : 0