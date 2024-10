Alors qu’elle célèbre ses 60 ans, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à la présidence, intensifie ses critiques envers Donald Trump, son rival républicain de 78 ans. Selon Harris, Trump est désormais “instable” et trop épuisé pour exercer à nouveau la fonction présidentielle. Cette affirmation s’inscrit dans une course présidentielle de plus en plus tendue, alors que l’élection se rapproche à grands pas, avec seulement 16 jours restants.

La Pennsylvanie, un État clé dans cette bataille électorale, devient le centre des attentions des deux candidats. Harris ne cesse de rappeler les comportements erratiques de Trump, l’accusant de manquer de lucidité, d’éviter les interviews et de s’éloigner régulièrement du script dans ses discours. Pour Harris, ces dérapages montrent clairement que Trump n’est plus apte à assumer la présidence.

De son côté, Donald Trump ne ménage pas ses attaques envers sa rivale. Lors de ses nombreux rassemblements en Pennsylvanie, il a qualifié Kamala Harris de “vice-présidente ratée” avec “moins d’énergie qu’un lapin”. Trump, connu pour ses interventions controversées, a même poussé la critique plus loin en déclarant : “Tu es une vice-présidente de merde, la pire. Tu es virée, dégage d’ici”, incitant ses partisans à la sanctionner dans les urnes.

Le contraste entre les deux candidats s’accentue, notamment avec la publication récente par Kamala Harris d’un bilan de santé complet, attestant de son excellente condition physique. En revanche, Trump, qui serait le plus vieux président à prêter serment s’il est élu, a refusé de se soumettre à un examen similaire. Cette réticence alimente les interrogations de Harris sur l’état de santé et les capacités mentales de son adversaire.