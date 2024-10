Le SIAL Paris 2024, véritable baromètre des tendances alimentaires mondiales, met à l’honneur l’innovation et la créativité des acteurs de l’agroalimentaire. Cette année, le salon récompense plus de vingt innovations, sélectionnées parmi les milliers de produits présentés, et ce dans des catégories aussi variées que les produits laitiers, les produits de la mer ou les surgelés.

Au-delà des classiques, SIAL Paris introduit de nouveaux prix pour mettre en lumière les tendances de demain : le Prix Top 3 pays récompensera les nations ayant présenté les produits les plus innovants, tandis que le Prix Afrique valorisera les richesses et le dynamisme du continent. Le Prix Own the Change, quant à lui, mettra en avant les initiatives les plus remarquables en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

Pour la première fois, le public aura son mot à dire en votant pour son produit préféré parmi les finalistes du Prix du Public.

Le salon propose également un espace dédié à SIAL Innovation, une sélection exclusive de produits avant-gardistes qui offrent un aperçu des tendances alimentaires de demain. De la gastronomie moléculaire aux alternatives végétales, en passant par les emballages éco-conçus, SIAL Innovation est le lieu où les idées les plus audacieuses prennent vie.