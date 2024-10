La Ligue Conférence continue de nous offrir des affiches alléchantes. Ce jeudi 24 octobre, les plus grands clubs européens vont s’affronter lors de matchs décisifs pour la qualification en huitièmes de finale.

Parmi les rencontres à ne pas manquer, citons le duel entre le Panathinaïkos et Chelsea. Les Grecs, portés par leur public, tenteront de créer la surprise face au géant anglais. Le Betis Séville, lui, accueillera le Copenhague dans un match qui s’annonce équilibré. Les amateurs de football pourront également suivre les performances du Djurgårdens IF, du Rapid Vienne ou encore de l’Heart of Midlothian.

Cette semaine s’annonce riche en émotions avec des surprises potentielles à chaque rencontre. Les supporters vont pouvoir vibrer au rythme des plus grands clubs européens et assister à des matchs de haut niveau.

Jeudi 24 octobre :

16h30 : Vikingur Reykjavik (ISL) – Cercle Bruges (BEL)

18h45 : Panathinaïkos (GRE) – Chelsea (ENG)

APOEL Nicosie (CYP) – Borac Banja Luka (BIH)

Celje (SLO) – Basaksehir (TUR)

La Gantoise (BEL) – Molde (NOR)

Jagiellonia (POL) – Petrocub-Hîncesti (MDA)

Saint-Gall (SUI) – Fiorentina (ITA)

Djurgardens IF (SWE) – Vitoria Guimaraes (POR)

Rapid Vienne (AUT) – FC Noah (ARM)

Larne (NIR) – Shamrock Rovers (IRL)

Heart of Midlothian (SCO) – Omonia Nicosie (CYP)

21h00 : Pafos FC (CYP) – Heidenheim (GER)

HJK Helsinki (FIN) – Dynamo Minsk (BLR)

Olimpija Ljubljana (SLO) – Linz (AUT)

Betis Séville (ESP) – Copenhague (DEN)

TSC Backa Topola (SRB) – Legia Varsovie (POL)

Mlada Boleslav (CZE) – Lugano (SUI)

The New Saints (WAL) – Astana (KAZ).