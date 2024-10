Le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Etrangères (MAE), de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ben Ayed, et le vice-ministre des Affaires Etrangères de la République du Kazakhstan, Alibek Bakayev, ont signé, vendredi un Mémorandum d’Entente bilatéral portant sur la mise en place d’un mécanisme de consultations politiques bilatérales entre le département et le Kazakhstan.

La rencontre a été l’occasion de discuter des perspectives de développement et de renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays dans de nombreux secteurs d’intérêt commun, tels que l’investissement, le commerce, l’agriculture, l’énergie, les énergies renouvelables, le tourisme, la culture, les sports, la jeunesse, l’éducation et la coopération en matière de sécurité.

Les deux parties sont convenues, par ailleurs, de poursuivre la coordination et la concertation au niveau multilatéral, au sein des Nations Unies et de l’Organisation de la Coopération Islamique particulièrement.

Mohamed Ben Ayed a évoqué les relations fraternelles de longue date entre les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques le 23 novembre 1992, tout en soulignant la disposition de la Tunisie à booster la coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun.

Pour sa part, le vice-ministre Kazakh a souligné la volonté de son pays d’apporter un changement qualitatif à la coopération et le partenariat entre les deux parties.