Ce samedi soir, le stade de Balaídos accueillera un duel alléchant entre le Celta Vigo et le Real Madrid. Les Merengues, en pleine forme et dauphins du championnat, se déplacent en Galice avec l’ambition de conforter leur position. En face, le Celta Vigo, plus modeste mais toujours ambitieux, tentera de créer la surprise.

Les Madrilènes abordent ce match avec un moral au beau fixe. Leur attaque, particulièrement efficace, a trouvé le chemin des filets à dix reprises lors de leurs cinq dernières rencontres. La défense madrilène, elle, s’est montrée solide, encaissant seulement cinq buts sur cette même période. Le Real Madrid semble donc armé pour venir à bout du Celta Vigo.

Les Galiciens, quant à eux, ont connu des résultats plus mitigés ces dernières semaines. Malgré quelques belles performances, l’équipe a montré des signes de faiblesse, notamment défensifs. Pour espérer créer l’exploit, les joueurs de Celta Vigo devront être irréprochables et profiter de la moindre opportunité.

L’histoire récente des confrontations entre les deux équipes est sans équivoque : le Real Madrid domine largement. Les Madrilènes ont remporté leurs cinq derniers matchs face au Celta Vigo. Les Galiciens devront donc réaliser une performance exceptionnelle pour espérer créer la surprise et venir à bout du géant madrilène.

Résultats des 3 dernières confrontations :

10.03.24 Real Madrid – Celta Vigo 4 – 0

25.08.23 Celta Vigo – Real Madrid 0 – 1

22.04.23 Real Madrid – Celta Vigo 2 – 0

Le match se tiendra ce samedi 19 octobre 2024 à 21h00.

Diffusion TV de Celta Vigo – Real Madrid

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 2 à 21h00.