Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, a souligné la nécessité de renforcer la préparation des hôpitaux publics pour faire face aux maladies virales, en particulier la bronchiolite et la grippe saisonnière et ce, lors d’une visite d’inspection à l’hôpital d’enfants Béchir Hamza à Tunis.

Selon un communiqué publié hier, jeudi, par le ministère de la santé, au cours de cette visite, Ferjani a mis l’accent sur l’importance d’établir un plan global afin de garantir une préparation totale face aux maladies virales et d’assurer des soins de santé efficaces aux enfants.

Il a également appelé à renforcer les stocks de médicaments et de fournitures médicales nécessaires pour le traitement des cas graves.

Il a aussi souligné la nécessité d’achever les travaux d’aménagement et d’extension du service de réanimation médicale dans les trois prochains mois afin de fournir les soins nécessaires aux enfants et d’augmenter la capacité d’accueil dans les unités de soins intensifs chirurgicales et médicales ainsi que dans le service des nouveau-nés outre la garantie de la disponibilité des équipements médicaux essentiels tels que les appareils de respiration artificielle.

Le ministre a également souligné la nécessité de renforcer les ressources humaines dans certains services pour faire face au manque de personnel et garantir la continuité des soins de santé 24 heures sur 24.

Il a aussi insisté sur l’importance de promouvoir les spécialités chirurgicales pointues telles que la transplantation d’organes chez les enfants, afin de permettre à l’hôpital de suivre les dernières avancées médicales.