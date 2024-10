Une superficie de 54 mille 500 ha de grandes cultures est programmée à la semence, au cours de la campagne agricole 2024-2025, dans le gouvernorat de Manouba contre 51 mille 189 ha durant l’année précédente.

Ces superficies se répartissent entre 37 mille ha de blé en pluvial (blé dur et tendre, orge et triticale), 350 ha en irrigué, 15 mille ha de fourrages, 1000 ha de légumineuses et 1000 ha de colza.

Selon les données fournies par le Commissariat régional au développement agricole, les besoins de la région en semences s’élèvent à 37 mille 200 quintaux dont plus de 22 mille quintaux de semences sélectionnées et 15 mille quintaux d’engrais.

Une quantité de 2450 quintaux de semences sélectionnées a été déjà distribuée aux agriculteurs de la région, selon la même source.