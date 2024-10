La deuxième conférence internationale arabe sur l’intelligence artificielle dans l’éducation se tiendra les 29 et 30 octobre 2024 à Tunis, à l’initiative de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO).

Cette rencontre s’articluera cette année autour de l’intelligence artificielle générative et ses utilisations dans l’éducation et les derniers développements technologiques dans ce domaine, selon le site web de l’événement.

La deuxième conférence internationale arabe sur l’IA offrira une plateforme de discussion et d’échange d’expériences entre experts, spécialistes et décideurs en matière d’éducation, et explorera l’éthique et les défis liés aux applications de l’IA générative dans le domaine de l’éducation.

La conférence se concentrera sur plusieurs thèmes majeurs : les nouveautés de l’IA générative et leur impact sur l’éducation, les défis techniques et l’éthique de son utilisation dans le domaine de l’éducation et les questions éthiques liées à la confidentialité des données, ainsi que les expériences internationales et arabes réussies dans l’utilisation de l’IA dans l’éducation et les applications pratiques de l’IA générative dans les salles de classe.