Le ministère des Finances a appelé les petites et moyennes entreprises (PME) et les organisations, à faire preuve de vigilance, suite à des actes frauduleux et usurpation d’identité de ses fonctionnaires, soulignant l’impératif de ne pas interagir avec les courriels électroniques qui y sont adressées.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère des Finances a également invité ces entreprises et ces organisations à ne pas divulguer leurs données personnelles sur le formulaire inclus dans ces courriels.

Le ministère a précisé qu’un nombre des PME et des organisations ont reçu des messages électroniques, leur informant que le département des Finances offrira des aides financières, dans le cadre de l’autonomisation économique.

Ces messages portant le logo du ministère et provenant d’adresses électroniques suspectes, n’ont pas de relation avec le ministère des finances, a précisé le communiqué.

Le ministère a également rappelé qu’il suit de près cette affaire avec les autorités compétentes afin de prendre toutes les mesures nécessaires et engager les poursuites juridiques à l’encontre de toute personne impliquée.