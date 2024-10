“A moitié d’âme” de Marwen Trabelsi a remporté le prix du meilleur film de la compétition des courts métrages à la 4ème édition des Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou (ReCiCo) au Bénin.

“A moitié d’âme” (26′) est une production (2021) de Libre production Cinéma et audiovisuel, avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.

Ce nouveau prix au Bénin s’ajoute aux précédentes distinctions pour ce film qui avait été sélectionné et primé dans divers festivals étrangers.

Réunissant dans les rôles principaux notamment l’homme de théâtre Abdelkader Ben Said et la petite-fille Emna Halfaoui, le film dépeint un monde matérialisé et dénué d’humanité la vente des âmes devient un commerce très fructueux, les suicidaires offrent leurs âmes contre une valeur monétaire offerte à leur proche, c’est l’histoire fantastique d’un père qui est obligé de vendre son âme pour sauver la vie de sa petite fille mourante.

Marwen Trabelsi est un artiste multidisciplinaire passionné par l’image sous toutes ses formes, il a commencé par façonner la lumière argentique en photographie, pour s’immerger ensuite complètement dans l’image mobile à travers le cinéma. Toutes ces créations sont à l’image de ces états d’âme; ils véhiculent des émotions à travers des outils techniques bien maîtrisés.

47 films issus de 20 pays africains étaient au programme des Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou tenues du 5 au 12 otobre 2024. Plusieurs films ont été primés dont des longs et courts métrages de fiction et des documentaires.