Une cérémonie de signature de conventions de financement au profit de 12 entreprises exerçantes dans les secteurs agricole, artisanal et touristique a été organisée, lundi, au siège du gouvernorat de Siliana.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme « Sumud » financé par l’Agence italienne de coopération avec la participation des associations Oxfam, Avsi, Shanti et Apad dans les gouvernorats de Siliana, Sfax, Tozeur et Mahdia.

Le représentant à Tunis de l’association (Avsi), Khaled Nsiri a indiqué à l’Agence TAP que la valeur totale des subventions accordées aux entreprises bénéficiaires s’élève à 557 mille dinars.

Il a ajouté que la deuxième étape de ce programme prévoit la subvention de 13 projets parmi trente demandes de financement.

Sumud, ce programme destiné à l’Appui technique et financer des petites et moyennes entreprises tunisiennes, avait été entamé, en novembre 2023 et se poursuit jusqu’au mois de novembre 2025.