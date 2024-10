Le concert ‘’Cordes en Harmonie’’, qui se tiendra le 15 octobre à l’initiative de la fondation Hasdrubal pour la culture et les arts, sera un moment de régal pour les mélomanes.

Les amateurs de musique classique ont désormais un nouvel opérateur culturel de taille. La Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts signe un exploit continental en réunissant des musiciens issus de trois illustres institutions. Un florilège jamais réuni auparavant, du moins, en terre africaine.

Professionnalisation et entrepreneuriat culturel en Tunisie

La Fondation Hasdrubal, issue du groupe hôtelier éponyme, s’engage activement dans le champ lyrique. Elle a monté, de haute main, un partenariat avec tenez-vous bien, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Paris, de même que ‘’The Royal Academy of Music of London’’, enfin last but not least ‘’Universitat fur Musik und Darstellende Kunst’’ de Vienne. Bien entendu elle a impliqué le Conservatoire national tunisien. Et ce partenariat haut en couleurs et tout de panache culminera avec un avènement inédit en terre africaine à savoir une première résidence artistique. Laurent Jost était aux anges en annonçant la nouvelle lors d’un point de presse ce mercredi 09, courant, au siège de l’IFT (ancien Lycée Carnot de Tunis). Leurs excellences Anne Gueguen, ambassadeure de France en Tunisie et Stephan Vavrik, ambassadeur d’Autriche ont pris part à l’évènement.

Le projet initié dès septembre 2022 a fini par porter ses fruits, à la grande joie de ses initiateurs. La finalité recherchée rappelait Laurent Jost est d’aider à la professionnalisation des musiciens et leur Up Grading en matière de technique musicale. L’autre versant est de promouvoir l’entrepreneuriat culturel en faveur des étudiants.es tunisien.nes. Cela se fera à travers des échanges de séjour dans les deux sens. Les musiciens seront donc intégrés aux orchestres philarmoniques des trois institutions européennes.

L’apothéose lors de la soirée du 15 octobre

Ainsi donc durant cette première résidence artistique qui durera du 10 au 17 octobre, 22 jeunes artistes tunisiens recevront des homologues des trois nationalités et des ateliers de formation seront organisés dans la foulée. Ce séjour sera entrecoupé de diverses représentations avec Jury. On aura par conséquent une formation alternée qui impliquera le jugement du public et son ravissement. Cela culminera par le concert ‘’Cordes en Harmonie’’ à la soirée du 15 octobre, laquelle se tiendra dans le Grand Hall, de l’hôtel Hasdrubal à Yasmine Hammamet. Cet espace se convertira, dirons-nous avec une note d’humour, en Music Hall. Notre confrère Hamma Hannachi, membre de la Fondation et son porte-parole, promet un programme d’enchantement. Ce sera une exhibition-test pour le projet. Tous nos vœux vous accompagnent.

L’assistance était soucieuse de savoir si cet évènement allait impacter le tourisme tunisien, nous rajouterons à l’image du festival de musique classique d’EL Jem. Le tout selon nous est affaire d’image building. Il faut savoir monter en épingle pareil partenariat avec les trois académies européennes et d’office vous aurez une image de destination d’élite et Let the Music play !