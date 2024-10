Le prix Nobel de la paix 2024 a été décerné à l’organisation japonaise Nihon Hidankyo, a annoncé vendredi l’Académie royale des sciences de Suède.

Cette organisation centrée sur les survivants de la bombe atomique d’Hiroshima et de Nagasaki, également connue sous le nom de Hibakusha, est récompensée pour ses efforts en faveur d’un monde sans armes nucléaires et pour avoir montré, par le biais de témoignages, que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées, explique le comité Nobel norvégien.

L’édition 2023 avait été attribué à Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits de l’homme emprisonnée à Téhéran.

Le prix Nobel de la paix, doté de 11 millions de couronnes suédoises (environ un million d’euros), sera décerné à Oslo le 10 décembre, date d’anniversaire d’Alfred Nobel.

Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, communément appelé prix Nobel d’économie, sera lui attribué lundi.