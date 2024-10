La Tunisie s’apprête à vivre une journée aux conditions météorologiques contrastées, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les premières heures de la matinée seront marquées par un brouillard local, principalement au sud-est du pays. Ce phénomène devrait se dissiper rapidement pour laisser place à un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire.

En cours de journée, les températures seront agréables, avec des maximales oscillant entre 27 et 33 degrés dans le nord, sur les hauteurs et le Sahel, et entre 34 et 39 degrés dans le reste du pays. Localement, les thermomètres pourraient même atteindre 41 degrés dans le sud-est.

La nuit, les nuages se densifieront sur l’extrême nord-ouest, avec une possibilité de pluies éparses.

Le vent soufflera fort, voire très fort, près des côtes nord, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Des phénomènes de sable sont à prévoir localement dans le sud. La mer sera agitée à très agitée, particulièrement au nord.

Conseils: Il est recommandé de rester prudent sur les routes, en raison du vent fort et des possibles averses. Les activités nautiques sont déconseillées, surtout au nord, en raison de la mer agitée.