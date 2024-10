La plateforme PREMEDIT spécialisée dans le dépistage des maladies rares a obtenu le prix du concours “la nuit des idées” organisé fin septembre 2024 par l’institut français de Tunis (IFT) a souligné la chercheuse à l’institut Pasteur Lilia Ben Romdhane.

Ben Romdhane a souligné jeudi, dans une déclaration à la TAP, qu’une nouvelle étude réalisée par la chercheuse à l’institut Pasteur Nesrine Mezzi a permis de recenser 589 maladies héréditaires rares en Tunisie.

Après avoir obtenu ces résultats, les deux chercheuses Lilia Ben Romdhane et Nesrine Mezzi ont lancé une plateforme PREMEDIT pour le dépistage des maladies rares et l’identification des médicaments appropriés, afin de faciliter le traitement à travers des données précises et globales.

Ben Romdhane a souligné que cette plateforme cible les médecins et les citoyens souhaitant s’informer des différentes maladies rares.

Elle a indiqué que ce prix, qui consiste en un séjour à Paris au cours du deuxième trimestre de 2025, constitue une opportunité pour faire connaitre la plateforme et communiquer avec les investisseurs.