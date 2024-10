La troisième session de candidature du Fonds COINNOV a été lancée ce lundi 30 septembre 2024.

D’une valeur totale de 1,5 millions d’euros, avec un ticket moyen par bénéficiaire de 30.000 euros (100.000 dinars), le Fonds COINNOV vise à fournir un appui financier et un appui technique aux entreprises du secteur industriel ou des services liées à l’industrie, qui proposent des projets collaboratifs de recherche, de développement et d’innovation en partenariat avec des structures d’appui privées ou publiques, des prestataires de services ou des clusters pertinents.

Le présent appel à candidature pour la troisième session est lancé à la suite de :

Sélection de 14 projets parmi 26 dossiers de projets éligibles reçus lors de la première session

Sélection de 15 projets parmi 23 dossiers de projets éligibles reçus lors de la deuxième session

Clôture de la première et deuxième session ayant permis de sélectionner 29 projets sur un objectif cible de 40 projets dont 7 projets dans des zones défavorisées et 10 projets portés par des femmes

Nous invitons les PME industrielles avec un projet collaboratif de R.D.I avec un projet postuler au plus tard le 21 octobre à 18h.

Pour de plus amples informations sur les critères d’éligibilité et la procédure de candidature, veuillez visiter les pages officielles du Fonds sur Facebook : COINNOV et LinkedIn : COINNOV | LinkedIn.

Ce Fonds a été mis en place dans le cadre de la composante PACE-AMIT (Programme d’Appui à la Compétitivité et aux Exportations – Appui à la Modernisation de l’Industrie Tunisienne) du projet « Croissance qualitative pour l’emploi (CQE) », financé par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ en collaboration avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME).