Des projection de films, une exposition, une Master-class et une résidence scénaristique sont au programme de la 5ème édition du festival « Vues sur les Arts » dévoilé mercredi, à L’Agora Marsa, dans la banlieue de Tunis.

Prévu du 16 au 20 octobre 2024, « Vues sur les Arts » est un rendez-vous cinématographiques annuel non compétitif qui se déroule entre L’Agora Marsa et L’agora Djerba.

Présentant les grandes lignes de cette édition 2024, le président et fondateur de « Vues sur les Arts », Mohamed-Ali Okbi, a annoncé une édition composée essentiellement de projections, de débats et d’une Master-Class sur l’Art du Documentaire, en plus du traditionnel atelier d’écriture Courts Entre 2 Rives dédié aux jeunes réalisateurs méditerranéens.

2 films tunisiens au programme

Le film d’ouverture est “Monsieur Aznavour” de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marsaud. Ce film biographique français sorti en 2024 retrace le parcours du chanteur franco-arménien Charles Aznavour (22 mai 1924-1er Octobre 2018).

Un focus Portugal est prévu à la cérémonie de clôture qui verra la projection du documentaire “Cesaria Evora: la diva aux pieds nus” d’Ana Sofia Fonseca.

La culture est au coeur de ce festival ouvert à toutes les expressions artistiques, à travers des films sur la peinture, le cinéma, la musique, la littérature, la danse et le patrimoine. L’art culinaire et la mode, introduits depuis la 2ème édition, sont également aux thèmes de certains films.

Les documentaires “L’homme abstrait” de Rami Jarboui et “L’homme qui est devenu musée” de Marwen Trabelsi (2022) figurent dans la section dédiée à la peinture. “L’homme abstrait” rend hommage à la mémoire du grand peintre tunisien Hédi Turki (1922-2019) et revient sur l’histoire des arts plastiques en Tunisie.

“L’homme qui est devenu musée” retrace la vie de Aly Issa, un peintre tunisien anarchiste et plasticien multidisciplinaire, décédé en décembre 2019 à l’âge de 83 ans. Son réalisateur Marwen Trabelsi est un artiste multidisciplinaire passionné par l’image sous toutes ses formes.

Ces films figurent parmi une sélection de grandes productions occidentales récentes, tels que “La jeune Fille et les paysans” de DK Welchman, adaptation du livre “Les Paysans’ du journaliste et écrivain polonais Wladyslaw Reymont (1867-1925), prix Nobel de Littérature 1924.

Le directeur artistique du festival, Tarek Ben Chaabane, a expliqué ce choix un peu limité par le manque des films biographiques sur les artistes et les intellectuels tunisiens. A cet égard, il a annoncé sa volonté de créer des ateliers pour les étudiants de cinéma pour la production de courts métrages du genre biopic.

Exposition l’Eau, l’Air, le Feu, et la Terre

Comme chaque année, une exposition artistique accompagnera le festival. Les artistes tunisiens Mariem Bouderbala, Seifallah Dargouth, Omar Bey et Safa Attyaoui, proposeront leur créations autour des quatre éléments du philosophe Gaston Bachelard : l’Eau, l’Air, le Feu, et la Terre.

Le vernissage de l’exposition est prévu à la cérémonie d’ouverture du festival suivie de la projection du film d’ouverture.

Master-class et Courts Entre 2 Rives

Le réalisateur français Jean-Michel Djian dirigera une Master-class sur l’art du documentaire en projetant son film sur “Edgar Morin, Journal d’une vie”. Le documentariste partagera avec les étudiants en cinéma, son expérience cinématographique en matière d’écriture et de création de projets.

Quatre porteurs de projets participeront à la 3ème résidence d’écriture itinéraire d’écriture scénaristique Courts Entre 2 Rives qui a pour objectif de développer une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée, pour favoriser l’émergence de jeunes talents du 7ème art, et les coproductions internationales.

Cette initiative de la COOPMED (Coopération en Méditerranée), consacrée aux courts métrages, est organisée par les festivals situés dans le bassin méditerranéen au cours de l’année 2024. Les quatre lauréats de cette année sont : Marwen Trabes Casting pour un Kamikaze” (Tunisie), Mario Pirot “Rue longue” (Corse), Siham Barlach “La minute de Silence” (Maroc), Thomas Barba “Oltre l’Orizzonte” (Italie).

Une journée coaching avec le directeur artistique du festival Tarek Ben Chaabane, suivie le lendemain du pitch des scénarios devant les membres du jury sont au programme de cette résidence de trois jours qui se déroulera du 18 au 20 octobre.

“Courts Entre 2 Rives” prendra fin avec la remise du prix France Télévision au lauréat au cours de la cérémonie de clôture du festival prévue le dimanche 20 octobre à la salle de l’Agora Marsa.

« Vues sur les arts » est organisé par l’Agora avec le soutien de l’Institut Français de Tunis et de l’Union Européenne.

Voici le programme des projections :

Film d’ouverture:

-“Monsieur Aznavour” de Mehdi Idir et Grand Corps Malade (2h13, 2024, France)

Photographie:

– “Lee Miller” d’Ellen Kuras (1h57, 2024, Royaume-Uni)

Mode:

– “Mcqueen” de Peter Ettedgui (1h51, 2019, Royaume-Uni)

Art culinaire:

– “La passion de Dodin Bouffant” de Tran Anh Hung (2h16, 2023, France, Belgique)

Littérature:

– “La jeune Fille et les paysans” de DK Welchman (film d’animation, 1h55, 2024, Lituanie, Serbie, Pologne)

– “Pauvres créatures” de Yorgos Lanthimos (2h21mn, 2024, Iralande, Royaume-Unis, Etats-Unis)

Peinture:

– “Léo, La fabuleuse histoire de Léonard de Vinci” de Jim Capobianco (film d’animation, 1h37, 2024, France, Iralande, Etats-Unis)

– “L’homme abstrait” de Ramzi Jarboui (Documentaire, 1h10, 2022, Tunisie)

– “L’homme qui est devenu musée” de Marwen Trabelsi (Documentaire, 1h06mn, 2022, Tunisie)

Théâtre:

“Yannick” de Quentin Dupieux (1h07mn, 2023, France)

Musique :

– Focus Portugal: “Cesaria Evora: la diva aux pieds nus” d’Ana Sofia Fonseca (Documentaire, 1h35mn, 2023)