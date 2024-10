L’Afrique francophone connaît une croissance démographique et économique impressionnante, positionnant cette région comme moteur du monde francophone. En 2024, l’Afrique francophone représente 83,4 % de la population francophone mondiale avec 486,8 millions d’habitants, contre seulement 74 millions en 1950.

Ce dynamisme s’illustre particulièrement dans les villes, comme Kinshasa, désormais la plus grande ville francophone, dépassant Paris avec ses 17 millions d’habitants. Cette urbanisation s’accompagne d’une croissance économique remarquable. L’Afrique francophone subsaharienne enregistre un taux de croissance économique de 3,9 % pour la période 2014-2023, supérieur à celui du reste du continent, avec une inflation plus faible et une meilleure gestion de la dette.

Les réformes économiques et politiques entreprises par plusieurs pays francophones ont également joué un rôle clé dans cette progression. La Côte d’Ivoire est devenue la nation la plus riche d’Afrique de l’Ouest continentale, malgré une faible production de pétrole. De plus, des pays comme le Sénégal et le Cameroun ont surpassé le Nigeria en termes de PIB par habitant, malgré des ressources naturelles limitées.

L’Afrique de l’Ouest francophone, notamment les pays de l’UEMOA, affiche les taux de croissance les plus élevés, contrairement à l’Afrique de l’Est, marquée par une instabilité et des conflits violents. Enfin, l’intégration régionale, notamment à travers l’UEMOA et la CEMAC, renforce le développement économique de l’Afrique francophone. Cette région s’affirme donc comme un acteur clé du développement panafricain, tant sur le plan économique que social.