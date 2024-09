Les Tunisiens pourront profiter d’un temps clément ce lundi 30 septembre. Selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie (INM), le ciel sera principalement dégagé sur l’ensemble du territoire.

Une brise légère soufflera d’est, qui pourrait se renforcer légèrement pendant la nuit sur les côtes ouest et dans le sud du pays. La mer sera modérément agitée, idéale pour une petite baignade ou une promenade en bord de mer.

Les températures seront en légère hausse par rapport aux jours précédents, avec des maximales oscillant entre 25 et 31 degrés. Les plus chanceux pourront même atteindre les 33 degrés dans les régions les plus méridionales.

En résumé, un temps parfait pour profiter des dernières douceurs de l’été avant l’arrivée de l’automne.