Les maladies chroniques non transmissibles (MNT) sont liées à 80% des décès enregistrés en Russie, selon une récente étude de l’organisme public “Ligue nationale de la santé”.

Il ressort de cette étude, relayée par le quotidien “Izvestia”, que le taux de mortalité dû aux MNT chroniques dans le pays est de 80%, soit bien au-dessus de la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 60%.

Les gens perdent environ 15 ans de vie à cause de maladies chroniques, font remarquer les auteurs de l’étude, notant que les principaux facteurs d’apparition de maladies chroniques sont l’hypercholestérolémie, la consommation excessive de sel, une alimentation pauvre en fruits et légumes, le tabagisme, la faible activité physique, l’obésité et l’hypertension artérielle.

Selon la ligue, les Russes ne consultent pas un médecin à temps dans 76% des cas de maladie, ce qui a un impact sur leur état de santé général.

Pour inverser la tendance, l’organisme public a lancé en 2015 la campagne “10.000 pas vers la vie”. Dans le cadre de cette initiative, 50 sentiers de randonnée avec des zones de sport et de loisirs ont été ouverts dans 25 régions en 2021.

“En 2024, un total de 50 sentiers sera ouvert dans 32 régions”, a fait savoir Leo Bokeria, chirurgien cardiaque et président de la ligue.

L’espérance de vie en Russie en 2023 a atteint un niveau historique de 73,5 ans, selon les chiffres annoncés en avril dernier par le Premier ministre Mikhaïl Michoustine.

“A la fin de l’année dernière, l’espérance de vie en Russie était de presque 73,5 ans”, avait-t-il indiqué, ajoutant que de tels chiffres n’avaient jamais été enregistrés dans l’histoire de l’ancienne Union soviétique ni dans celle de la Russie moderne.

Selon le Service fédéral russe des statistiques (Rosstat), l’espérance de vie en Russie était de 73,3 ans en 2019, avant de baisser à 71,5 ans pendant la pandémie de COVID-19 en 2020.