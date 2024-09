Le 7e Forum de la Pharmacie se déroule du 26 au 28 septembre 2024, sous le thème “L’éthique au cœur de l’innovation pour une pharmacie durable”. Mohamed Amine Boujebel, membre de la Chambre nationale des fabricants de médicaments, a souligné l’importance croissante de l’industrie pharmaceutique en Tunisie lors d’une intervention sur Expressfm. Il a précisé que le pays abrite 42 entreprises pharmaceutiques et que les exportations du secteur ont atteint 300 millions de dinars en 2023.

L’industrie pharmaceutique tunisienne couvre plus de 80 % des besoins en médicaments du pays. Boujebel a mis en avant le potentiel du secteur pour réaliser de meilleures performances avec un soutien politique accru et des réformes législatives. Il a insisté sur le développement des médicaments génériques, affirmant qu’ils sont aussi efficaces que les originaux mais à moindre coût, et qu’ils peuvent jouer un rôle clé pour combler les pénuries de médicaments.

Boujebel a également plaidé pour l’adaptation de la Tunisie aux normes internationales, notamment en ce qui concerne les médicaments génériques et biosimilaires, tout en critiquant les lourdeurs bureaucratiques freinant l’innovation et l’investissement dans le secteur.