En Tunisie, la croissance devrait rester modeste, à 1,2 % en 2024 et 1,8 % en 2025, soutenue par une inflation plus faible, un déficit des transactions courantes qui se réduit et la poursuite des efforts de réforme, estime la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans son dernier rapport sur les perspectives économiques régionales, publié, jeudi.

La contraction de l’agriculture et de l’exploitation minière a été compensée par une expansion du tourisme, des services financiers et de certains secteurs industriels.

Selon la banque, la Tunisie fait face à des risques importants à la baisse parmi lesquels la marge de manœuvre budgétaire limitée, la dette extérieure importante et la vulnérabilité de l’économie aux chocs extérieurs et climatiques.

La croissance a été soutenue par la reprise des exportations de l’huile d’olive, des produits mécaniques et électriques, et par l’augmentation de la demande intérieure dans un contexte de baisse de l’inflation, qui a chuté à 7,0 % en juillet 2024, soit son niveau le plus bas depuis 30 mois.

Pour rappel, l’agence de notation américaine “Fitch Ratings” a relevé, le 16 septembre courant, la note de défaut émetteur (IDR) à long terme en devises de la Tunisie à « CCC+ », contre « CCC- ».

L’agence de rating avait indiqué que le relèvement de la note reflète sa confiance accrue dans la capacité du gouvernement à répondre à ses importants besoins de financement budgétaire, grâce à la position extérieure plus forte de la Tunisie qui lui permet de maintenir ses réserves internationales à un niveau suffisant pour faire face aux paiements extérieurs courants et aux obligations de la dette.

L’agence de notation Moody’s a également relevé, en mars dernier, la perspective de la Tunisie de négative à stable en raison du maintien de l’accès à certains financements extérieurs bilatéraux et multilatéraux, malgré la lenteur des progrès réalisés dans le cadre d’un programme soutenu par le FMI.

Pour ce qui est de la région méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED), la croissance devrait s’établir à 2,1 % pour le premier semestre de 2024. Ce taux est légèrement inférieur à celui enregistré l’année dernière à la même période (2,7 %). Toutefois, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 2,8 % en 2024 et 3,9 % en 2025, indique la BERD.