Un forum économique tuniso-chinois a été organisé les 23 et 24 septembre courant à Tunis, par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (Fipa) et la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), outre des visites de terrain au profit d’une délégation chinoise de haut niveau composée de 30 hommes d’affaires, de hauts responsables et professionnels opérant dans le secteur du textile et des industries liées.

Lors du forum économique tenu le 23 septembre au siège de la FIPA, le Directeur Général de l’Agence, Jalel Tebib, la Présidente de l’Autorité Tunisienne d’Investissement (TIA), Namia Ayadi, et le Président du FTTH, Haithem Bouajila, ont donné un aperçu sur les acquis économiques réalisés par la Tunisie dans divers domaines et sur le cadre législatif mis en place pour encourager l’investissement outre les opportunités offertes dans les secteurs prioritaires à forte valeur ajoutée notamment le secteur du Textile et l’Habillement, indique, mardi, la FIPA.

De son côté, Xu Yingxin, Vice-Président du Conseil national chinois du textile et de l’habillement a fait savoir que l’intérêt de cette troisième visite en Tunisie portait sur la découverte de près du savoir-faire tunisien et de l’ensemble des méthodes utilisées pour la préparation et la fabrication du vêtement ainsi que la prospection des axes de collaboration en matière d’investissement et de partenariat dans le secteur du textile et de l’habillement.

Il a signalé que “la Tunisie reste sous les projecteurs des investisseurs chinois et elle peut servir de plateforme quant aux marchés européens et africains”.

Trois visites à des entreprises leaders dans le secteur du textile et de l’habillement situées dans le gouvernorat de Bizerte et spécialisées dans la confection de divers articles et la production de jeans en denim ont complété le programme de la délégation, à savoir « PRODUCTION INTERNATIONAL COMPANY- PIC », « Washing & Manufacturing International Company -WIC MIC GROUP » et « Denim Authority » qui travaillent avec les plus grandes marques à l’échelle mondiale.

Ces visites ont été effectuées afin de présenter aux hôtes chinois les forces compétitives de l’industrie et le savoir-faire tunisien dans ce secteur.

Le secteur du Textile et de l’Habillement est considéré comme l’un des piliers de l’économie nationale. En effet, la Tunisie accueille, actuellement, plus de 1530 entreprises dont 1200 sont partiellement ou totalement destinées à l’export et avec une capacité d’employabilité de plus de 158 000 postes d’emploi, selon l’agence.