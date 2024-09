La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé la révision des barèmes des crédits de céréalicultures à travers la classification des produits inscrits dans la liste des céréales (blé dur, blé tendre, légumineuses, orge et fourrages).

Ces barèmes ont été publiés, dans le JORT n°115 publié, le 20 septembre 2024, dans le cadre d’une circulaire adressée aux banques (n°2024- 11).

Les banques accordent, ainsi, des crédits de cultures saisonnières selon trois catégories de production ; à savoir le blé dur, le blé tendre et les légumineuses. Cette décision concerne deux zones et les crédits seront accordés selon les types de culture(en irrigué et en sec). Sachant que le dernier délai de l’échéance sera le 31 aout.

Selon la même source, le montant du crédit dispensé par la banque devra être modulé en fonction de la taille de l’exploitation, des dépenses à engager et des rendements réalisés au cours des dernières campagnes.

Pour la culture de l’orge, la banque octroi un crédit selon 3 zones et dans les zones irriguées. Notant que le dernier délai de l’échéance sera le 31 aout. La banque finance, également, les producteurs du fourrage d’hiver ou d’été.