L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture “FAO” vient de reconnaître officiellement trois nouveaux sites comme Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) portant sur l’élevage de carpes en étang en Autriche, et les cultures du fruit du salak à Bali, en Indonésie, et du cacao à Sao Tomé-et-Principe.

Les trois sites ont été désignés lors d’une réunion du Groupe consultatif scientifique chargé des SIPAM, tenue récemment à Rome, précise la FAO, notant que le réseau compte désormais 89 systèmes dans 28 pays à travers le monde.

Ces sites revêtent une importance mondiale en ce sens qu’ils favorisent notamment la sécurité alimentaire, l’agrobiodiversité ainsi que les cultures et les valeurs sociales, permettant de rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients face au changement climatique et de gérer la biodiversité et les écosystèmes de manière durable, ajoute la même source.

Concernant l’élevage de carpes en étang dans la région du Waldviertel, en Basse-Autriche, la FAO explique qu’il constitue un système d’aquaculture permettant de maintenir un écosystème d’étangs biodiversifié relié aux forêts environnantes.

Quant au système agroforestier du salak situé à Karangasem, la partie la plus sèche de l’île Bali, il intègre la production de ce fruit à travers une méthode mise au point par le peuple autochtone balinais à l’aide du système traditionnel de gestion de l’eau.

Le système agroforestier du cacao à Sao Tomé-et-Principe, relève la FAO, associe l’agriculture traditionnelle à différentes variétés de cultures et contribue ainsi à renforcer les moyens d’existence des familles d’agriculteurs, à préserver le patrimoine culturel et à protéger la biodiversité.