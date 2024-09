L’Association des Anciens Stagiaires de la KOICA en Tunisie (KAAT) a tenu son Assemblée générale annuelle 2024 avec succès, le 19 septembre à l’École nationale d’administration (ENA).

Placé sous le thème « Renforcer la coopération tuniso-coréenne à travers le partage de connaissances et les échanges culturels », l’événement a rassemblé des invités de marque, tunisiens et de sud-coréens.

Organisé en partenariat avec l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), l’événement a réuni des invités prestigieux, entre autres Mme Namsoon Lee, Directrice Pays de KOICA en Tunisie, et Mme Khaoula Laâbidi, Directrice de l’ENA. Des cadres supérieurs des entreprises publiques, comme Mme Sana Oueslati (Directrice par intérim de l’Unité de gouvernance électronique à la présidence du gouvernement), mais aussi des diplomates, dont MM. Moncef Baati et Mustapha Khammari, tous deux anciens ambassadeurs de Tunisie en Corée du Sud, sans oublié bien sûr les membres de la KAAT, ont également pris part à cet événement d’une grande importance dans la coopération entre la Tunisie et la Corée du Sud.

Les points saillants de l’Assemblée générale 2024 de la KAAT

Commençons par l’allocution d’ouverture de Mme Namsoon Lee. Elle a mis en exergue les principales réalisations de la KAAT durant l’année 2023 et celles de 2024, notamment la régularisation du statut juridique de la KAAT et la publication du premier bulletin d’information de l’association. Ces accomplissements reflètent l’engagement continu de la KAAT en faveur de la transparence et de la communication avec ses membres et partenaires.

De son côté, Mme Khaoula Laâbidi a souligné l’importance de rassembler les alumni de la KAAT pour promouvoir le partage des connaissances, se félicitant au passage de voir l’Assemblée se dérouler au sein de son institution, en l’occurrence l’ENA, qui a récemment obtenu la certification ISO 21001 pour les organisations éducatives.

Mme Laâbidi a également rappelé le partenariat solide de cinq ans entre l’ENA et la KOICA.

Projets futurs et initiatives de collaboration

L’Assemblée générale de la KAAT a aussi constitué l’occasion de discuter des projets futurs de collaboration, en particulier dans les domaines de la gouvernance électronique, du renforcement des capacités dans des secteurs tels que l’agriculture et la pêche, et de l’élargissement des programmes de volontariat.

Mme Lee n’a pas de réitérer l’engagement de la KOICA à soutenir ces initiatives, alignées sur les priorités stratégiques nationales de la Tunisie.

Culture et éducation

L’événement a également été marqué par des échanges culturels, avec des prestations de chant et de poésie coréens par des élèves de l’Institut Bourguiba des Langues vivantes, ainsi que des témoignages d’expérience sur les programmes de Master de la KOICA.

Formation et développement des compétences

Cette année, un accent particulier a été mis sur la formation continue des membres de la KAAT et des élèves (CSP) de l’École Nationale d’Administration (ENA). Sous la direction d’Aymen Chaaben, conseiller des services publics au ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, ce programme a permis aux alumnis de la KAAT d’améliorer leurs compétences en gestion publique, notamment en négociation et en résolution de conflits.

Ces formations renforcent les capacités des membres pour faire face aux défis actuels du secteur public.

Clôture et perspectives 2025

Après l’approbation des rapports moral et financier, l’Assemblée générale a clôturé ses travaux par une discussion ouverte sur les activités prévues pour 2025. Parmi les projets envisagés figurent l’élargissement des actions de la KAAT aux universités et aux sites patrimoniaux, l’amélioration des plateformes de partage de connaissances, ainsi que des initiatives sociales.

—————-

À propos de la KAAT

La KAAT (Association des Anciens Stagiaires de la KOICA en Tunisie) est une association dynamique regroupant les anciens stagiaires de la KOICA en Tunisie, dédiée à la promotion de la coopération tuniso-coréenne à travers le partage de connaissances, les échanges culturels et des initiatives de développement.

Depuis sa création en 2017, la KAAT joue un rôle clé dans le renforcement des partenariats entre la Tunisie et la Corée, soutenant des collaborations dans divers secteurs.

Pour plus d’informations, koicaentunisie@gmail.com