Octobre Rose 2024 : “Le Défilé des Guerrières” et comédie musicale au Théâtre Municipal de Tunis

Sous le signe du ruban rose, la 11ème édition de la campagne de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein “L’Octobre Rose” organisée par le magazine “Femmes Maghrébines”, prend un nouvel élan avec au programme de la troisième édition de son événement “Le Défilé des Guerrières”, une comédie musicale intitulée “Au fil des quatre saisons” qui met en lumière le combat des femmes atteintes de cette maladie.

Le spectacle, informe un communiqué de presse du magazine aura lieu le 1er octobre 2024 au théâtre municipal de Tunis (19h00). Il retrace de manière poétique et émotionnelle les différentes étapes que traversent ces femmes battantes, de l’obscurité de la maladie à la lumière de la guérison. Un spectacle sur un combat pour la vie, porté par les voix de 20 femmes qui, chacune à sa manière, apporte une leçon de vie et un message d’espoir.

“Le Défilé des Guerrières” a pour objectif de briser le tabou autour de la maladie, tout en valorisant les femmes qui luttent contre le cancer du sein. En faisant défiler des femmes de tous âges, sans distinction physique, l’événement célèbre leur courage et leur résilience et rend également hommage aux familles et aux partenaires de ces guerrières, des alliés précieux dans leur chemin vers la guérison.

Au-delà de la sensibilisation, la manifestation a également pour ambition de contribuer à l’amélioration des conditions au sein de l’Institut national de cancérologie Salah Azaiez de Tunis.