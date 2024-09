BERD : Mark Davis, nouveau directeur principal chargé de la région SEMED

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, jeudi, la nomination de Mark Davis au poste de directeur principal chargé de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED). Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2024.

Davis succède à Heike Harmgart, récemment nommée directrice principale chargée de l’Afrique subsaharienne auprès de la BERD.

De nationalité américaine, Davis est actuellement responsable régional auprès de la BERD pour l’Europe centrale, qui englobe la Croatie, la Hongrie, la République slovaque, la Slovénie et la Tchéquie.

Avec 28 ans d’expérience acquise au sein d’institutions financières internationales et de banques commerciales, Davis possède une solide expérience dans le domaine du développement des affaires dans les pays de l’Union européenne, en Europe orientale et en Asie centrale, ainsi qu’une expertise en matière de marchés mondiaux de capitaux et de dialogue sur les politiques structurelles. Avant de rejoindre la BERD, il a occupé divers postes à responsabilité à la Banque mondiale, chez Morgan Stanley ainsi que chez Goldman Sachs.

La région Méditerranée méridionale et orientale, composée de l’Egypte, de la Jordanie, du Liban, du Maroc et de la Tunisie, est connue à la BERD sous son acronyme SEMED.