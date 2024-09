Journée mondiale du Tourisme 2024 : Atelier sur le capital naturel et le tourisme durable à Tabarka

Un atelier de consultation des parties prenantes sur le développement des fondements de la comptabilité écosystémique du capital naturel (CECN) au service d’un tourisme durable et basé sur la nature en Tunisie, aura lieu les 26 et 27 septembre 2024 à Tabarka.

Cet atelier est organisé en marge de la Journée mondiale du Tourisme, par l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), la Banque mondiale, en collaboration avec les ministères de l’Environnement et du Tourisme et de l’Artisanat..

En effet, depuis 2020, le ministère de l’Environnement s’est engagé avec l’OSS, dans la mise en œuvre d’une initiative régionale intitulée “Coopération régionale pour de nouveaux indicateurs de comptabilité écosystémique du capital naturel en Afrique” (COPERNICEA) qui vise à doter six pays francophones (Tunisie, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Maroc, Niger et Sénégal) d’un dispositif opérationnel et autonome (méthodes, outils, compétences et organisation) de Comptabilité écosystémique du Capital naturel (CECN) leur permettant de suivre leur capital naturel.

L’objectif de ce projet est de définir des critères et des indicateurs macroéconomiques pour le développement durable et la contribution du capital naturel (ressources naturelles matérielles telles que les forêts, les zones humides, les aires protégées et le littoral…) dans la comptabilité nationale et le Produit Intérieur Brut PIB, afin de tenir dûment compte des richesses naturelles et de les valoriser aux fins du développement et de l’investissement durable respectueux l’environnement dans de nombreux secteurs.

Dans le cadre de ce projet, la Tunisie, à travers les ministères de l’Environnement et du Tourisme et de l’Artisanat, a souhaité bénéficier d’un soutien supplémentaire de la Banque mondiale, à travers une assistance technique dédiée, financée par le fonds fiduciaire du Programme Mondial pour la Durabilité, afin d’explorer le potentiel de l’utilisation des comptes écosystémique du Capital naturel pour guider les décisions en termes de développement d’un tourisme durable basé sur la Nature / écotourisme et résilient aux changements climatiques.

Cet atelier d’assistance technique qui aura pour thème “Développer les fondements de la comptabilité écosystémique du capital naturel (CECN) au service d’un tourisme durable et basé sur la nature en Tunisie” sera ainsi, une occasion pour établir un cadre méthodologique pour l’évaluation du capital naturel des sites touristiques tunisiens. Ceci permettra une meilleure compréhension de l’impact de l’écotourisme sur l’environnement et le développement de pratiques plus durables.

Cet atelier donnera aussi aux différentes parties prenantes l’occasion de présenter et de valider le compendium des comptes écosystémiques du capital naturel (CECN) et du tourisme durable pour la Tunisie et de discuter des deux projets de notes d’orientation élaborés à ce propos et qui constitueront des lignes directrices essentielles pour encadrer les politiques et les investissements dans le secteur du tourisme durable en Tunisie.