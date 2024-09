L’alimentation équilibrée, un facteur crucial pour l’intelligence des enfants selon un nutritionniste

“L’alimentation saine et équilibrée a un effet direct sur le développement de l’intelligence de l’enfant”, a souligné Taher Gharbi, nutritionniste.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le spécialiste a affirmé que des études ont prouvé que “l’intelligence varie d’un enfant à l’autre, et cela est dû à plusieurs facteurs, dont la qualité de l’alimentation dès le plus jeune âge, qui a un impact sur le développement physique, psychologique et mental de l’enfant avant son entrée à l’école et durant les premières années de scolarisation”.

“Garantir une alimentation saine à l’enfant renforce son système immunitaire et le protège contre des maladies telles que la prise de poids, la malnutrition et l’obésité due à une suralimentation”, a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, il a signalé que l’obésité est un problème de santé fréquent chez les élèves et peut, dans certains cas, conduire au diabète de type 2, entraînant ainsi une anémie nutritionnelle, de la fatigue, de la léthargie, et une diminution des capacités de concentration et de compréhension en classe.

“A cet effet, les parents, qui sont le modèle de leurs enfants, doivent donner l’exemple et adopter des comportements alimentaires sains”, a-t-il ajouté.

Taher Gharbi a aussi appelé les responsables des jardins d’enfants à veiller à garantir des repas sains et équilibrés indiquant qu’ils peuvent aussi contacter l’Institut National de Nutrition pour avoir des idées de menus hebdomadaires ou mensuels adaptés aux besoins et à l’âge des enfants.

Selon le spécialiste, les repas des enfants doivent être riches en nutriments essentiels que l’on trouve dans la viande rouge, le poulet, et particulièrement les poissons bleus, riches en oméga 3. Il est aussi recommandé de remplacer les jus industriels ou faits maison, contenant des sucres raffinés, par des fruits frais.