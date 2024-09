Chute des ventes de voitures neuves dans l’UE : Une baisse de 18,3% en août 2024

Les ventes de voitures neuves dans l’Union européenne (UE) ont chuté de 18,3% en août pour atteindre leur niveau le plus bas depuis trois ans, en raison des pertes à deux chiffres sur les principaux marchés que sont l’Allemagne, la France et l’Italie, ont indiqué jeudi les données de l’organisme européen chargé de l’industrie automobile.

Les ventes de voitures entièrement électriques ont chuté de 43,9% en août, pour le quatrième mois consécutif, l’Allemagne et la France ayant enregistré des baisses respectives de 68,8% et 33,1%, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

La croissance des ventes de VE a également ralenti, en partie à cause de politiques divergentes en matière d’incitations écologiques, tandis que les régulateurs ont imposé des droits de douane élevés pour tenter d’empêcher les VE chinoises, moins chères, d’entrer sur le marché.

Les ventes de voitures électriques à batterie et de voitures rechargeables ont chuté respectivement de 43,9% et de 22,3% en août, tandis que celles des voitures hybrides-électriques ont augmenté de 6,6% pour atteindre une part de marché de 31,3%.

Les immatriculations des trois plus grands constructeurs automobiles européens, Volkswagen, Stellantis et Renault, ont toutes chuté par rapport à l’année précédente, respectivement de 14,8%, 29,5% et 13,9%.

Les ventes du fabricant de véhicules électriques Tesla ont chuté de 43,2%, et celles du constructeur chinois SAIC Motor ont baissé de 27,5%.

Afin de stimuler le marché des VE, l’Allemagne a accepté en septembre des déductions fiscales allant jusqu’à 40% pour les entreprises sur leurs ventes de VE, après avoir mis fin l’année dernière à un programme de subventions destiné à accélérer la transition écologique.

Le groupe de campagne Transport & Environnement a toutefois déclaré en début de semaine que les voitures électriques à batterie vendues dans l’UE devraient atteindre une part de marché totale comprise entre 20 et 24% d’ici 2025, principalement en raison de la baisse des prix de vente.