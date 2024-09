Le film documentaire “Sufism” de Younes Ben Hajria a eu le prix du public au Festival international du Film de Kazan, “Altyn Minbar”, en Russie, a annoncé, dimanche, le Centre National du Cinéma et de l’Image.

Le Festival international du Film de Kazan a eu lieu dans sa 20ème session du 6 au 11 septembre, à Kazan, Capitale de la république du Tatarstan.

Synopsis de “Sufism” : La danse du corps fusionne avec la danse de la machine… Le film démarre comme un documentaire démonstratif, didactique sur la technique du traitement de la laine : tondre la toison des moutons, puis démêler la laine recueillie, avant de passer successivement aux opérations de battage, cardage et filage. Mais juste après la séquence inaugurale, ce pur regard documentariste se mue en une vision esthétique qui s’applique à transfigurer le dispositif manufacturé au gré d’un ensemble d’effets visuels : des travellings fluides qu’accentue le recours au ralenti. Là, le film change de registre et conduit à un glissement tout à la fois générique et sémantique.

Le Festival international du Film de Kazan, Altyn Minbar, est organisé depuis 2005, à l’initiative du Conseil des Muftis de Russie, de l’Agence fédérale de la Culture et de la Cinématographie de la Fédération de Russie et du Ministère de la Culture de la République du Tatarstan avec le soutien du président de la République du Tatarstan.

“À travers le dialogue des cultures à la culture du dialogue”, telle est la devise de ce festival qui présente les films de cinéastes œuvrant à promouvoir les valeurs spirituelles et culturelles universelles.

144 films représentant 47 pays, dont 51 en compétition officielle, étaient au programme de cette édition 2024.